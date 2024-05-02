Легковушка протаранила мотоцикл на трассе в Нижегородской области | 360°

02 мая 2024, 14:25
Легковушка протаранила мотоцикл на трассе в Нижегородской области
На Бору произошла авария с участием мотоцикла и легковушки Lada, два человека пострадали. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на УГИБДД по Нижегородской области.
По предварительным данным, машина при повороте налево на перекрестке с улицей Победы не уступила дорогу мотоциклу. В результате легковушка врезалась в байк. В аварии пострадали водитель и пассажир двухколесного транспорта, их доставили в больницу.
ДТП
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