Легковушка протаранила мотоцикл на трассе в Нижегородской области | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 14:25 Легковушка протаранила мотоцикл на трассе в Нижегородской области

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На Бору произошла авария с участием мотоцикла и легковушки Lada, два человека пострадали. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на УГИБДД по Нижегородской области.

По предварительным данным, машина при повороте налево на перекрестке с улицей Победы не уступила дорогу мотоциклу. В результате легковушка врезалась в байк. В аварии пострадали водитель и пассажир двухколесного транспорта, их доставили в больницу.

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