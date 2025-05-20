Блогерша Милана Хаметова попала в ДТП под Кемеровом

Популярная 15-летняя блогерша Милана Хаметова попала в аварию вместе со своей командой. ДТП произошло по дороге из Красноярска в Кемерово, сообщила знаменитость в своем Telegram-канале.

По словам Миланы, причиной аварии стал выехавший на встречную полосу автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Сама Хаметова не пострадала.

«Основной удар пришелся на машину моих ребят — танцоров и звукорежиссера. Мы ехали во второй машине, и благодаря быстрой реакции нашего водителя и тому, что все мы были пристегнуты, ничего страшного не случилось», — рассказала блогерша.

Ранее стало известно, что Хаметова вошла в число участников фестиваля современной музыки «Новая песня года», который считается «дочкой» легендарной «Песни года», существующей с 1971 года.