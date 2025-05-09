Легковушка на скорости сбила переходившего дорогу дворника в Саянске

Дворник с метлой отлетел на несколько метров от наезда легковушки в Саянске

Переходивший дорогу дворник с метлой получил серьезные травмы от наезда легковушки на Советской улице в Саянске. Об этом сообщила пресс-служба иркутского главка МВД. Ведомство опубликовало видео с моментом аварии.

Сотрудник ЖКХ в оранжевом жилете с метлой переходил дорогу, не обращая внимания на поток автомобилей. Но если от большей части транспортных средств он увернулся, то от разогнавшейся легковушки уйти не успел. От удара пострадавший отлетел на несколько метров.

В пресс-службе уточнили, что на дворника наехал автомобиль ВАЗ 21124 под управлением 26-летнего водителя. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

В ведомстве призвали горожан и гостей города использовать пешеходные переходы для пересечения проезжей части.

В минувшую среду, 7 мая, вышедший на нерегулируемый пешеходный переход мужчина попал под колеса Land Cruiser. От полученных травм пострадавший скончался на месте.