Водитель Land Cruiser насмерть сбил мужчину на пешеходе в Йошкар-Оле

Сегодня в 08:40 в Йошкар-Оле на улице Дружбы, у дома №17, случилось ДТП со смертельным исходом. Об этом написал сайт marimedia.ru .

По предварительной информации, водитель Land Cruiser сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Движение по участку дороги от дома №17 до дома №43 по улице Дружбы полностью перекрыто. Это создало сложности с передвижением и по соседней улице Вознесенской в Йошкар-Оле.