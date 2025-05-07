Водитель Land Cruiser насмерть сбил мужчину на пешеходе в Йошкар-Оле

Сегодня в 08:40 в Йошкар-Оле на улице Дружбы, у дома №17, случилось ДТП со смертельным исходом. Об этом написал сайт marimedia.ru.
По предварительной информации, водитель Land Cruiser сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Движение по участку дороги от дома №17 до дома №43 по улице Дружбы полностью перекрыто. Это создало сложности с передвижением и по соседней улице Вознесенской в Йошкар-Оле.
Памятнику военной регулировщице в поселке Снегири в Истре исполнилось 10 лет
Лавров назвал позором попытки стран ЕС помешать лидерам долететь до Москвы
Президент Бразилии рассказал о своем визите в Россию
Более 200 упавших деревьев убрали после снегопада в Истре со 2 мая
Силы ПВО отразили над Москвой несколько атак украинских беспилотников
Десятки автомобилей застряли в огромной пробке в тоннеле на северо-западе Москвы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте