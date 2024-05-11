Легковушка и две «Газели» загорелись на юге Москвы | 360°

11 мая 2024, 23:50
Легковушка и две «Газели» загорелись на юге Москвы
Автомобиль Chevrolet Aveo загорелся на улице Москворечье в Москве. Также от огня пострадали две «Газели», сообщил источник 360.ru.
«Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 11 мая в 22:39», — отметил он.
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По предварительным данным, огонь с иномарки перекинулся на стоящие рядом «Газели». Огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП и потушили загоревшиеся автомобили.
Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Похожий случай произошел на Чертановской улице. Легковой автомобиль вспыхнул в районе дома № 11 рядом с поликлиникой. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
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