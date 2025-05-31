Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом на МКАД

На внешней стороне 103-го километра МКАД произошла авария с участием легковушки и мотоцикла. Об этом сообщила пресс-служба московского Дептранса.

На место ДТП прибыли оперативные службы, обстоятельства столкновения и информация о пострадавших уточняются. Из-за аварии возникли пробки.

«Движение в районе ДТП затруднено на три километра», — отметили в пресс-службе.

В Дептрансе также попросили водителей выбирать пути объезда места аварии.

Ранее массовое ДТП произошло в Новосибирской области. Автобус и три машины столкнулись на 76-м километре трассе Р-255 «Сибирь», пострадали пять человек.

По факту ДТП начали проводить уголовно-процессуальную проверку. Предварительно, виновником аварии был водитель автобуса ПАЗ, который вылетел на встречку.