Легковой автомобиль столкнулся с электричкой в Дубне. Водитель погиб

Автомобиль Lada Largus столкнулся с электричкой на переезде через Новое шоссе в городском округе Дубна, водитель погиб. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.
По предварительной информации, водитель попытался пересечь пути на запрещающий сигнал светофора. Госавтоинспекция проверяет все обстоятельства ДТП и по результатам проверки примет процессуальное решение.
Полицейские опубликовали также кадры с места происшествия.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала проверку. Ей предстоит выяснить, как исполняли законы о безопасности движения на железной дороге.
В сентябре в Красноярском крае маневровый тепловоз с товарными вагонами снес иномарку, выехавшую на пути под запрещающий сигнал. Водитель не выжил.
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