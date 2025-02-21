Легковой автомобиль столкнулся с электричкой в Дубне. Водитель погиб

Полиция расследует смертельное ДТП с электричкой в Дубне

Автомобиль Lada Largus столкнулся с электричкой на переезде через Новое шоссе в городском округе Дубна, водитель погиб. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

По предварительной информации, водитель попытался пересечь пути на запрещающий сигнал светофора. Госавтоинспекция проверяет все обстоятельства ДТП и по результатам проверки примет процессуальное решение.

Полицейские опубликовали также кадры с места происшествия.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала проверку. Ей предстоит выяснить, как исполняли законы о безопасности движения на железной дороге.

В сентябре в Красноярском крае маневровый тепловоз с товарными вагонами снес иномарку, выехавшую на пути под запрещающий сигнал. Водитель не выжил.