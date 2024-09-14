Поезд снес Toyota на переезде в Красноярском крае. Водитель не выжил

Молодой мужчина погиб в ДТП с поездом в Железногорске. За рулем Toyota он выехал на пути прямо перед составом. Жесткое видео момента столкновения опубликовало МВД Красноярского края .

Авария произошла вечером 13 сентября. Переезд, который хотел пересечь водитель иномарки, регулируемый.

На кадрах видно, что мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с локомотивом. В результате водитель получил смертельные травмы. Ему было 35 лет.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

«Госавтоинспекторы напоминают водителям об обязанности останавливаться на запрещающий сигнал светофора! От этого может зависеть ваша жизнь и жизни других участников движения!» — призвали в полиции.

В Санкт-Петербурге водитель грузовика тоже выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал. Машина столкнулась с электричкой.