Поезд снес Toyota на переезде в Красноярском крае. Водитель не выжил
МВД показало видео столкновения поезда с Toyota в Красноярском крае
Молодой мужчина погиб в ДТП с поездом в Железногорске. За рулем Toyota он выехал на пути прямо перед составом. Жесткое видео момента столкновения опубликовало МВД Красноярского края.
Авария произошла вечером 13 сентября. Переезд, который хотел пересечь водитель иномарки, регулируемый.
На кадрах видно, что мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с локомотивом. В результате водитель получил смертельные травмы. Ему было 35 лет.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
«Госавтоинспекторы напоминают водителям об обязанности останавливаться на запрещающий сигнал светофора! От этого может зависеть ваша жизнь и жизни других участников движения!» — призвали в полиции.
В Санкт-Петербурге водитель грузовика тоже выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал. Машина столкнулась с электричкой.