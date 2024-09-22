Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Легкомоторный самолет Cessna-182 RA3119G экстренно приземлился в Воскресенске, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК. Причиной ЧП стала задымившаяся в небе кабина воздушного судна.

На посадочную полосу, куда приземлился самолет, прибыли правоохранители. Они организовали доследственную проверку, специалисты установят точные причины аварийной посадки судна.

«Предварительно в полете была выявлена неисправность электросистемы, образовалось задымление кабины. Командир воздушного судна запросил аварийную посадку», — уточнили в пресс-служба.

Там добавили, что приземлившийся самолет получил незначительные повреждения. Пилот выжил, он не пострадал.

В начале сентября в Подмосковье разбился легкомоторный самолет. В результате ЧП под Рузой погибли два человека.