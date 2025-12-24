Ледовый апокалипсис. Владивосток превратился в каток после морозов, травмпункты переполнены

Почти весь Владивосток покрылся льдом. Горожане с трудом передвигаются на дорогах, увеличилось число обращений в травмпункты. Также сильно страдают водители — ехать по скользкой дороге почти невозможно. О ситуации в городе 360.ru рассказали очевидцы.

«Вчера, 23 декабря, в обед пошел снег при -5 градусах. К вечеру южный ветер подул. Потеплело до +2, пошел дождь. За ночь температура упала до -7, и вся эта мокрая снежная субстанция превратилась в неровный лед», — рассказал местный житель.

Он отметил, что почистить тротуары и внутриквартальные дороги не успели. В итоге почти весь город превратился в каток. Очень много людей упали и травмировались, травмпункты переполнены. Ситуация на проезжей части тоже оставляет желать лучшего.

«Потихоньку ехать накатом или на пониженной передаче, не нажимать на тормоза, если с горки едешь, а то понесет в сторону в занос», — объяснил мужчина.

Еще одна очевидица работает медсестрой в поликлинике. По ее словам, врачи с трудом добрались до учреждения, многие опоздали на работу. Пациенты ситуацию понимают и не спорят. В школах разрешили свободное посещение.