Ледовый апокалипсис. Владивосток превратился в каток после морозов, травмпункты переполнены
Владивосток покрылся льдом после ночных морозов, травмпункты города переполнены
Почти весь Владивосток покрылся льдом. Горожане с трудом передвигаются на дорогах, увеличилось число обращений в травмпункты. Также сильно страдают водители — ехать по скользкой дороге почти невозможно. О ситуации в городе 360.ru рассказали очевидцы.
«Вчера, 23 декабря, в обед пошел снег при -5 градусах. К вечеру южный ветер подул. Потеплело до +2, пошел дождь. За ночь температура упала до -7, и вся эта мокрая снежная субстанция превратилась в неровный лед», — рассказал местный житель.
Он отметил, что почистить тротуары и внутриквартальные дороги не успели. В итоге почти весь город превратился в каток. Очень много людей упали и травмировались, травмпункты переполнены. Ситуация на проезжей части тоже оставляет желать лучшего.
«Потихоньку ехать накатом или на пониженной передаче, не нажимать на тормоза, если с горки едешь, а то понесет в сторону в занос», — объяснил мужчина.
Еще одна очевидица работает медсестрой в поликлинике. По ее словам, врачи с трудом добрались до учреждения, многие опоздали на работу. Пациенты ситуацию понимают и не спорят. В школах разрешили свободное посещение.
Другой местный житель заявил, что людям приходится очень медленно и осторожно передвигаться по улицам. Чтобы не упасть, горожане надевают ледоступы на обувь.
Особенно опасно во дворах. Центральный дороги уже расчистили, остальные еще во льду.
Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что мороз и снег придут в Центральную Россию к Новому году. По его словам, в последнюю неделю декабря зима окончательно вступит в свои права.