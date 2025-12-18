Синоптик Тишковец заявил, что мороз и снег придут в Центральную Россию к Новому году

Зима наконец проявится в центральной части России накануне Нового года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио Sputnik .

Как отметил метеоролог, после теплой погоды в последнюю неделю текущего года ожидается возвращение зимних условий: умеренно холодная погода и снегопад порадуют жителей в преддверии новогодних торжеств.

Сейчас же значительных похолоданий ждать не стоит. Температура колеблется от -2 до +3 градусов, возможны слабые осадки и гололедица. Причиной аномальной температуры служит влияние Атлантики и Гольфстрима, пояснили Тишковец.