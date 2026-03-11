Ледяная глыба пробила лобовое стекло Lexus в центре Москвы

Днем 11 марта в центре Москвы кусок льда упал на припаркованный автомобиль Lexus. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

В районе дома № 4с1 по Спартаковской улице глыба повредила лобовое стекло, есть угроза еще одного падения наледи.

По предварительным данным, пострадавших нет. Хозяйка автомобиля находится рядом с ним.

Ранее в марте на Сиреневом бульваре упавшая с крыши наледь обрушилась на припаркованные машины во дворе. Повреждения получили четыре автомобиля, из людей никто не пострадал.

В середине февраля в Самаре на мужчину упала огромная ледяная глыба. Она сорвалась с балкона на 12-м этаже. Пострадавший самостоятельно добрался до квартиры и позвонил в скорую помощь. Медики диагностировали ему ушиб головного мозга с кровоизлиянием.