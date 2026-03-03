Наледь и часть фасада рухнули на автомобили на Сиреневом бульваре в Москве

В Москве на Сиреневом бульваре в районе Северного Измайлово с жилого дома обрушились наледь и часть фасада. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Сообщение поступило в 15:44. Обрушение произошло у дома № 15 — лед и куски облицовки упали на припаркованные во дворе машины. Повреждения получили четыре автомобиля.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

В середине прошлого месяца в Самаре на мужчину обрушилась огромная ледяная глыба. Она сорвалась с балкона на 12-м этаже жилого дома. Пострадавший сумел самостоятельно добраться до квартиры и вызвать скорую помощь. Врачи диагностировали ушиб головного мозга с кровоизлиянием.