Лебедь в Южном Бутове попал в беду

Источник 360.ru: лебедь отстал от стаи в Южном Бутове и попал в беду

Лебедь отбился от стаи и остался один на Нижнем Черневском пруду в районе Южное Бутово. На это пожаловался неравнодушный москвич, сообщил источник 360.ru.

Птица находится на водоеме в полном одиночестве. Из-за наступления холодов оставшийся без сородичей лебедь может не выжить.

«Надо спасать, иначе погибнет», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее в Химках в шахту лифта упал бездомный кот, который искал где спрятаться от холода. Он громко мяукал, и его услышали жильцы дома. Животное спас лифтер — он вытащил испуганного четвероногого, которому грозила голодная смерть. Жильцы поблагодарили мужчину за помощь и неравнодушие.