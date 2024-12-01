Лебедь в Южном Бутове попал в беду

Лебедь отбился от стаи и остался один на Нижнем Черневском пруду в районе Южное Бутово. На это пожаловался неравнодушный москвич, сообщил источник 360.ru.
Птица находится на водоеме в полном одиночестве. Из-за наступления холодов оставшийся без сородичей лебедь может не выжить.
«Надо спасать, иначе погибнет», — отметил собеседник 360.ru.
Ранее в Химках в шахту лифта упал бездомный кот, который искал где спрятаться от холода. Он громко мяукал, и его услышали жильцы дома. Животное спас лифтер — он вытащил испуганного четвероногого, которому грозила голодная смерть. Жильцы поблагодарили мужчину за помощь и неравнодушие.
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