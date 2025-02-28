Льдина отплыла на километр. В Охотском море спасли уже 170 рыбаков

МЧС: с отколовшейся в Охотском море льдины спасли уже 170 рыбаков

Специалисты МЧС спасли уже 170 рыбаков, которые застряли в Охотском море на отколовшейся льдине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Разрыв ледового поля от берега составляет до километра», — подчеркнули в министерстве.

Людей из ледяного плена вызволяют при помощи авиации и плавсредств.

В МЧС отмечали, что к спасательной операции привлекли вертолет Ми-8, а также судно на воздушной подушке «Хивус». В ней также участвуют более 10 специалистов ведомства.

Всего на льдине, которая откололась в районе села Лесное примерно в 700 метрах от берега, находились порядка 200 человек. По данным Telegram-канала Amur Mash, им приходилось перепрыгивать с льдины на льдину.