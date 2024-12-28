Лавров и Байрамов подтвердили договоренности РФ и Азербайджана по ЧП в Актау

Между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым 28 декабря состоялся телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Представители двух стран обсудили ситуацию, которая сложилась после авиакатастрофы с самолетом компании «Азербайджанские авиалинии».

«Подтвердив договоренности президентов относительно необходимости обеспечить самое тщательное расследование этого трагического инцидента, министры выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметили в пресс-службе.

Стороны подчеркнули, что необходимо установить все причины произошедшего.

Ранее разговор прошел между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Было решено, что правительственная комиссия Казахстана, которая расследует все обстоятельства катастрофы, привлечет к своей работе экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.