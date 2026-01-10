Лавина обрушилась на группу российских туристов в горах Грузии

В горах Грузии снежная лавина сошла на группу туристов, в составе которой находились граждане России. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По его данным, все произошло в районе вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия. Лавина накрыла группу лыжников и сноубордистов численностью около 20 человек. Часть туристов смогла выбраться самостоятельно.

Как сообщается, одного человека удалось извлечь из-под снега совместными усилиями спасателей и других туристов. Пострадавший был жив, его доставили в больницу. Еще одного человека достали без сознания, информация о его состоянии уточняется.

Точное количество людей, которые могут оставаться под снежными завалами, пока не установили. По данным Shot, поисково-спасательная операция продолжается около трех часов.

В конце прошлого месяца спуск по трассе «Реликтовый лес» на горнолыжном курорте «Красная поляна» чуть не завершился трагически для десятилетней девочки. Сошедшая снежная лавина накрыла юную спортсменку и ее отца.