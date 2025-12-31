Лавина накрыла десятилетнюю лыжницу с отцом на «Красной поляне»
Спуск по трассе «Реликтовый лес» на краснодарском горнолыжном курорте «Красная поляна» чуть не завершился трагически для десятилетней девочки. Сошедшая снежная лавина накрыла юную спортсменку и ее отца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Они уточнили, что мужчина выбрался из снежной ловушки самостоятельно. Быстро найти пропавшую дочь он не смог. К нему на помощь прибежали другие отдыхающие.
Один из туристов вытащил ребенка из-под полутораметрового снежного завала. Обеспокоенный отец отвез девочку в больницу.
В комментарии Shot он заявил, что переломов и повреждений внутренних органов врачи у дочери не обнаружили, но по результатам компьютерной томографии заподозрили сотрясение мозга.
В начале ноября снежная лавина накрыла передвижной домик рабочих Агинского золоторудного месторождения на Камчатке. Одного человека из холодной ловушки достали очень быстро, а поиски второго затянулись.
Министр по чрезвычайным ситуациям регионального правительства Сергей Лебедев рассказал, что второй попавший под лавину рабочий выжил благодаря сформировавшемуся воздушному карману. Он подчеркнул, что это уникальная ситуация.