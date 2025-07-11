Лайнер протаранил буксир при спуске на воду в Иркутске

Новый круизный лайнер «Баргузин», построенный для туристических маршрутов по озеру Байкал, столкнулся с буксиром при спуске на воду. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Журналисты сообщили, что авария произошла на территории судостроительного предприятия во время торжественного спуска судна со стапелей. После этого 87-метровое судно по неизвестной пока причине взяло на таран небольшой буксир, стоявший у причала.

В результате инцидента никто не пострадал. Ситуация находится под контролем и не повлияет на дальнейшие испытания и ввод лайнера в эксплуатацию.

Круизное судно «Баргузин» станет одним из самых современных на Байкале. Оно будет курсировать по ключевым туристическим маршрутам озера, включая остров Ярки и термальный курорт «Хакусы». Лайнер рассчитан на 144 пассажира в каютном размещении или до 200 человек в прогулочном формате. На борту оборудованы ресторан, тренажерный зал и зона отдыха.

Накануне буксир на полном ходу протаранил пришвартованное судно в Находке.