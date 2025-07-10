Буксир на полном ходу протаранил пришвартованное судно в Находке

В морском порту Находки буксир на полной скорости врезался в судно и уплыл. Об этом сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел около 6:30 утра по местному времени 1 июля. Судно «Сольвейга» было ошвартовано в районе причала № 60. В этот момент в него на полном ходу врезался буксир «Бикин».
После аварии «Бикин» развернулся и уплыл. На корпусе «Сольвейги» зафиксировали повреждения. При этом разлива нефтепродуктов не произошло.
Сотрудники Находкинской транспортной прокуратуры взяли на контроль проверку по факту инцидента.
Накануне иномарка столкнулась с поездом на нерегулируемом переезде в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. В результате ДТП пострадал один человек. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб плеча.
Солнечногорские гостиницы пройдут «Самооценку»
Более 20 подъездов отремонтируют в Дмитровском округе в 2025 году
Международный фестиваль этнической культуры прошел в Красногорске
Подмосковные спортсмены стали победителями Кубка России по пулевой стрельбе
Более 30 новых «жизненных ситуаций» появится на «Госуслугах»
Глава Орехово-Зуевского округа проверил благоустройство Парковского леса
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте