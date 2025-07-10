Буксир на полном ходу протаранил пришвартованное судно в Находке

В морском порту Находки буксир на полной скорости врезался в судно и уплыл. Об этом сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 6:30 утра по местному времени 1 июля. Судно «Сольвейга» было ошвартовано в районе причала № 60. В этот момент в него на полном ходу врезался буксир «Бикин».

После аварии «Бикин» развернулся и уплыл. На корпусе «Сольвейги» зафиксировали повреждения. При этом разлива нефтепродуктов не произошло.

Сотрудники Находкинской транспортной прокуратуры взяли на контроль проверку по факту инцидента.

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