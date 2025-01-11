Mash: борт Москва — Дубай сел в аэропорту вылета из-за проблем с гидравликой

Пассажирский лайнер авиакомпании Utair, летевший рейсом Москва — Дубай, приземлился в аэропорту Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Причиной возвращения самолета могла стать утечка гидравлической жидкости во время полета. По информации канала, на борту Boeing 767 находились 240 человек.

Авиакомпания Utair подтвердила ТАСС, что самолет сел в Москве из-за изменения уровня гидравлической жидкости.

«После взлета поступила информация об изменении уровня гидравлической жидкости. В интересах безопасности командир принял решение о возврате во Внуково», — отметил представитель авиаперевозчика.

Борт сел в штатном режиме примерно в 14:41 по московскому времени, добавили в Utair.

Ранее Boeing 767, направлявшийся из тайского города Районг в Уфу, пропал с радаров. Несмотря на сообщения о поданном сигнале тревоги, лайнер Azur Air с 336 пассажирами штатно приземлился в пункте назначения.