Лайнер Air India вернулся из-за угрозы взрыва

Рейс Пхукет — Дели вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о риске взрыва

Самолет авиакомпании Air India, направлявшийся с Пхукета в Дели, вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил Thairath TV. .

Лайнер вернулся в Таиланд через три часа после вылета из-за найденного на борту послания о возможном взрыве.

В аэропорту объявили режим специального реагирования, чрезвычайные службы привели в состояние полной готовности. Для самолета, на борту которого находились 156 пассажиров, выделили отдельную полосу на безопасном расстоянии от других стоянок.

Нештатных ситуаций при приземлении не произошло. В связи с сообщением о взрыве начали проводить расследование.

Ранее самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India рухнул рядом с аэропортом в Ахмадабаде. Жертвами авиакатастрофы стали более 240 человек.