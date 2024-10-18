Водитель и пассажир погибли при съезде внедорожника в кювет на трассе под Новосибирском

Два человека получили смертельные травмы в результате ДТП на трассе Северный обход — Криводановка в Новосибирской области. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на представителей ГАИ региона.

По данным полицейских, мужчина 1986 года рождения за рулем машины марки Toyota Land Cruiser Prado потерял управление и выехал за пределы проезжей части. Автомобиль опрокинулся, а водитель и пассажир вылетели из салона.

Пострадавшие скончались от тяжелых повреждений. Предполагается, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Точные причины аварии предстоит выяснить правоохранителям.