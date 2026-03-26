Лаборатории Госэконадзора направили в Усть-Лугу и Киришский район

На местах пожаров в порту Усть-Луга и промзоне в Киришском районе будут работать мобильные лаборатории Государственного экологического надзора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Возгорания удалось локализовать, угрозы распространения огня на другие близлежащие объекты нет.

Пожар в порту Усть-Луга начался в ночь на среду, Киришский район противник атаковал через сутки. В небе над Ленинградской областью сбили десятки вражеских дронов.

Еще один взорвался на территории Эстонии в нескольких километрах от границы. Кроме промышленных объектов, пострадал жилой дом в Выборге, у которого обломками повредило кровлю.

Всего за минувшую ночь силы ПВО сбили 125 вражеских дронов над российскими регионами.