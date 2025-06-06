Квартиру с ребенком-инвалидом залило кипятком в Капотне

Трубу с горячей водой прорвало в квартире с ребенком-инвалидом на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Сообщение о случившемся поступило в экстренную службу 6 июня в 09:22. Заявительница, страдающая астмой, не смогла самостоятельно справиться с последствиями прорыва трубы.
В квартире, которую залило по колено, находится ребенок-инвалид. Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к работе.
Ранее стало известно, что спасатели помогли беременной женщине попасть в квартиру к сыну в Можайском округе. Мальчик долгое время не отвечал на звонки и не реагировал на стук матери. Здоровью ребенка ничто не угрожало.
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