Спасатели помогли беременной женщине попасть в квартиру к сыну в Можайском округе

Работники 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили доступ в запертую квартиру с ребенком в селе Поречье Можайского округа. Беременная женщина не могла попасть домой, квартира была закрыта на задвижку. В это время внутри находился ее восьмилетний сын.

Мальчик долгое время не отвечал на звонки и не реагировал на стуки матери. Взволнованная женщина обратилась в службу «Система-112».

«Спасатели с помощью специального инструмента успешно вскрыли металлическую входную дверь и обеспечили доступ в жилье. К счастью, с мальчиком все было в порядке, его здоровью ничего не угрожало», — рассказал заместитель начальника части Роман Протасевич.

Как выяснилось, ребенок просто уснул после насыщенного учебного дня и ничего не слышал.