Квартира загорелась в многоэтажке в Люблине

Утром 29 июля в многоэтажном доме в Люблине на юго-востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 07:37 по московскому времени. Загорелась квартира в высотке на Новороссийской улице.

По словам очевидцев, с 11-го этажа начал идти густой черный дым. С 12-го этажа были слышны крики о помощи.

«Из окна сначала был сильный огонь, потом дым. На месте работают пожарные, они подали воду и ликвидируют возгорание», — рассказал собеседник 360.ru.