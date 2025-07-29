Квартира загорелась в многоэтажке в Люблине
Утром 29 июля в многоэтажном доме в Люблине на юго-востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.
Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 07:37 по московскому времени. Загорелась квартира в высотке на Новороссийской улице.
По словам очевидцев, с 11-го этажа начал идти густой черный дым. С 12-го этажа были слышны крики о помощи.
«Из окна сначала был сильный огонь, потом дым. На месте работают пожарные, они подали воду и ликвидируют возгорание», — рассказал собеседник 360.ru.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Ранее стало известно, что в московском поселке Восточный загорелся дом. Из-за ЧП перекрыли движение рядом с местом пожара.
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