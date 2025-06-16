Квартира загорелась в многоэтажке в Красногорске

Появилось видео пожара в многоэтажке в Красногорске

Утром в понедельник квартира загорелась в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП.

На кадрах можно увидеть, как через окна квартиры наружу выходит густой черный дым. Очевидцы уточнили, что к моменту возгорания в жилье никого не было.

«Пожарные в квартире, дымить перестало так сильно. Приехали быстро, меньше 10 минут прошло», — рассказал об обстановке очевидец.

В пресс-службе МЧС по Московской области 360.ru уточнили, что горели личные вещи на площади два квадратных метра, пострадавших нет.

Причина ЧП выясняется, на месте работают экстренные службы.

Днем ранее женщина с ребенком в Екатеринбурге выпрыгнули с пятого этажа, спасаясь из охваченной огнем квартиры.

Выхода через подъезд уже не было, женщина при падении получила ушиб, а ребенка доставили в больницу.