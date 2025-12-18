Сильный пожар вспыхнул на складе на северо-востоке Москвы

Складское помещение с лакокрасочными материалами загорелись в Москве на Полярной улице. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, возгорание произошло в здании площадью 20×80 метров. На месте происшествия очень много дыма, открытое горение зафиксировали в центре помещения. Пламя распространяется очень быстро.

Здание состоит из металлокаркаса и панелей, внутри есть второй ярус, именно там возник пожар. Попасть внутрь проблематично.

Как отметили в столичном управлении МЧС, спасатели уже приступили к тушению.

«По прибытии пожарных расчетов из-под кровли административно-складского одноэтажного ангара происходит выделение дыма, открытое горение», — заявили в ведомстве.

Информации о пострадавших не поступало. Другие сведения уточняют.

