Квартира загорелась в 14-этажке на юго-западе Москвы

Пожар произошел утром 25 февраля в квартире на первом этаже 14-этажного дома на улице Академика Варги. О происшествии на юго-западе Москвы сообщил источник 360.ru.
На место прибыли экстренные службы. Возгорание быстро распространилось в подъезд. Он оказался сильно затянут дымом. По последним данным, специалисты спасли из здания одного человека.
Сейчас они продолжают проверять подъезд и обходить квартиры, уточнил собеседник 360.ru. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.
Днем ранее ребенок погиб при пожаре в Челябинской области.
UPD: из квартиры на первом этаже дома также спасли трех человек: взрослого и двух детей, уточнил источник.
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Шесть человек пострадали при пожаре в доме на юго-западе Москвы — источник
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