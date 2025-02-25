Квартира загорелась в 14-этажке на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: пожар вспыхнул в жилом многоэтажном доме в Теплом Стане

Пожар произошел утром 25 февраля в квартире на первом этаже 14-этажного дома на улице Академика Варги. О происшествии на юго-западе Москвы сообщил источник 360.ru.

На место прибыли экстренные службы. Возгорание быстро распространилось в подъезд. Он оказался сильно затянут дымом. По последним данным, специалисты спасли из здания одного человека.

Сейчас они продолжают проверять подъезд и обходить квартиры, уточнил собеседник 360.ru. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Днем ранее ребенок погиб при пожаре в Челябинской области.

UPD: из квартиры на первом этаже дома также спасли трех человек: взрослого и двух детей, уточнил источник.