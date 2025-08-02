Квартира с шестью кошками сгорела на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы на улице Хачатуряна сгорела квартира, в которой находились шесть кошек. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах города.

По данным источника, загорелась квартира на 10-м этаже в районе Отрадное.

«Сгорела вся. 30 квадратных метров. Погибли шесть кошек», — уточнил он.

В феврале в Свердловской области загорелся приют «Четыре лапы», в котором находились около 50 животных. Очевидцы сообщали, что тогда погибли семь кошек и три собаки, но какая-то часть животных могла оказаться под завалами.

Ранее в здании столичного Электрозавода при пожаре выжили две молодые кошки. Одна из очевидиц забрала котят к себе домой.