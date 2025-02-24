Около 10 кошек погибли при пожаре в приюте на Урале

Около 10 кошек погибли в городе Березовский в Свердловской области при пожаре в приюте «Четыре лапы». Об этом сообщил источник E1.ru .

По его данным, внутри было примерно 50 животных. Некоторые из них погибли, некоторые — убежали. После ЧП в ветеринарную клинику поступили девять кошек и две собаки. Три питомца в нестабильном состоянии.

«Пожар был в соседнем помещении, животные больше пострадали от дыма. На первый взгляд, погибли семь кошек и три собаки, но их может быть и больше. Другие могут оказаться под завалами», — рассказал журналистам один из очевидцев.

Во время происшествия волонтеры начали спасать животных. Пожарные выдали им кислородные маски. Один из добровольцев пострадал — сейчас лежит в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильное, пациент идет на поправку.