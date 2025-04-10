Сегодня 17:12 Кусок фасада рухнул на автомобиль в ЖК «Сердце Одинцово» 0 0 0 Эксклюзив

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Часть фасада упала на автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажного дома на Вокзальной улице в Одинцове. Об этом 360.ru рассказали жители комплекса «Сердце Одинцово».

По словам очевидцев, вечером 9 апреля облицовка на уровне 23-го этажа оторвалась из-за порыва ветра и с грохотом полетела вниз. Чудом обошлось без пострадавших. «Внизу шли люди, ближе всех оказался курьер в желтой спецодежде. Он резко побежал вперед и успел отдалиться от места падения. Кусок облицовки ударился плашмя об угол крыши машины», — рассказал собеседник 360.ru.

Фото: 360.ru

По словам владельцев квартир в жилом комплексе, проблемы с фасадом начались еще в 2024 году. Конструкции постоянно выгибаются и гремят при порывах ветра, издавая звуки, мешающие спать. Жильцы во всем винят управляющую компанию «Элитстрой», которая якобы ненадлежащим образом исполняет свои обязанности.

Фото: 360.ru

В «Элитстрое» 360.ru подтвердили обрушение части облицовки дома. Генеральный директор УК Александр Данилов отметил, что из-за некачественных работ идут судебные разбирательства со строительной компанией. «Пострадавших нет, повреждения получили лобовое стекло автомобиля и часть дефлектора. Фасад заявлен нами в исковых требованиях к ремонту строительной организации „Стройтехинвест“. Это дело рассматривается в суде с 2024 года, третьим лицом привлечен генеральный подрядчик», — рассказал он. Данилов отметил, что фасад находится на гарантии до лета 2026 года, однако выявленные и зафиксированные дефекты так и не были устранены, что и привело к случившемуся. Ранее в Санкт-Петербурге кусок облицовки упал на голову семилетнему ребенку. Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.