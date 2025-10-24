Очевидец рассказал о повреждениях при обрушении крыши на Ладожском вокзале

Обрушение части крыши платформы произошло вечером 24 октября в Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале. Об этом 360.ru сообщила свидетельница случившегося.

«Услышали грохот на платформе примерно в 18 часов. Обвалился очень крупный участок подвесного потолка над платформой», — сказала женщина.

По ее словам, куски пробили покрытие стеклянного лестничного выхода. Вертикальное остекление частично разбилось. Был ли кто-то на лестнице в момент ЧП, неизвестно.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку происшествия. Доступ к участку ограничили, сообщила пресс-служба ведомства.

Надзорный орган проверит исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что потолок рухнул в одной из палат детской больницы в Новосибирске. Никто из пациентов и персонала не пострадал.