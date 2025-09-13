Курск отправил автобусы в Орловскую область для доставки пассажиров

Хинштейн: пассажиров поездов после взрыва под Орлом вывезут на 18 автобусах

Региональный Минтранс после взрыва на железнодорожных путях под Орлом отправил в регион 18 автобусов, чтобы доставить направлявшихся в Курск пассажиров. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он отметил, что детонация взрывного устройства произошла рядом с границей Курской области. После этого в Орловской области задержали поезда дальнего следования.

«Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск (457 человек, включая 51 ребенка)», — написал он.

Хинштейн добавил, что из Курска также выехали бригады Федерального центра медицины катастроф. Среди пассажиров пострадавших нет, но возможно, кому-то из них понадобится помощь медиков.

Ранее в Орловской области на железнодорожных путях прогремел взрыв. По предварительным данным, жертвами ЧП стали двое сотрудников Росгвардии. Также еще один человек получил ранение, он находится в больнице в тяжелом состоянии.