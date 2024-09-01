Курортная зона Ессентуков осталась без воды

Произошедшая в Ессентуках коммунальная авария частично оставила город-курорт без воды. Ее подачу ограничили 300 абонентам, в том числе почти 20 санаториям и гостиницам. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Ставрополькрайводоканал».

Аварийно-восстановительные работы ведутся на водоводе диаметром 400 миллиметров в районе санатория «Шахтер».

«Частично снижено давление, и временно ограничена подача воды. <…> В зоне временного ограничения водоснабжения 300 абонентов, а также санатории», — указали в организации.

Без воды остались 10 улиц и санатории «АМО ЗИЛ», Анджиевского, «Военный», «Воронеж», Дача генерала Николаева, «Исток», «Источник», «Кавказ», «Клинический», «Москва», «Нива», «Павлова», «Понтос Плаза», «Родина», «Россия», «Сеченова», «Целебный ключ», «Шахтер» и Kras Hotel.

Специалисты организовали подвоз воды. Все работы на коммуникациях должны завершить к 18:00 1 сентября.