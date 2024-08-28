Клубы пара в трех местах. Труба с кипятком протекла в Бибирево

Источник 360.ru: в Бибирево на улице Плещеева прорвало трубу с кипятком

Вечером в Бибирево на северо-востоке Москвы очевидцы приняли пар за дым от пожара и вызвали спасателей. Произошла утечка в трубе рядом с газопроводом. К месту ЧП выдвинулись аварийные службы, сообщил источник 360.ru.

Коммунальная авария произошла возле дома по улице Плещеева, 30. Очевидцы предположили, что загорелся мусор, но спасатели нашли настоящую причину «задымления» — из трубы с кипятком в трех местах шел пар.

Кипяток разлился, уровень воды стремительно поднимался. На месте работала лишь одна аварийная бригада «Мосводоканала». Из-за того, что авария произошла рядом с газовой трубой, пожарные вызвали специалистов «Мосгаза».

Примерно в это же время в Новой Москве спасатели организовали поиск шести человек в Валуевском лесопарке. Супруги с двумя детьми и друзьями заблудились во время прогулки.