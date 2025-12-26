Курорт «Роза Хутор» приостановил продажу ски-пассов

Курорт «Роза Хутор» временно ограничил продажу ски-пассов из-за отсутствия снега. Ограничения будут действовать до 4 января 2026 года, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

«Решение принято на фоне аномально теплого бесснежного начала зимы, чтобы обеспечить безопасные и комфортные условия на склонах и равномерно распределить нагрузку на трассы в первые дни сезона», — отметили в пресс-службе курорта.

С 29 декабря по 4 января кататься смогут только гости отелей курорта «Роза Хутор» (ски-пасс можно купить на ресепшене), владельцы сезонных и годовых абонементов (их выдают в инфоцентрах и кассах курорта), те, кто заранее приобрел многодневные ски-пассы на сайте курорта, а также гости, забронировавшие занятия с инструктором горнолыжной школы «Роза Хутор».

В пресс-службе курорта уточнили, что открытие трасс в горном кластере Сочи зависит от состояния снежного покрова. Гарантировать наличие снега заранее невозможно, так как это зависит от погодных условий каждого конкретного декабря. Из-за аномально теплой зимы пока невозможно запустить весь комплекс трасс. «Роза Хутор» будет открывать трассы поэтапно, по мере накопления необходимого объема естественного и искусственного снега для безопасной эксплуатации.

Ранее на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии временно закрыли канатные дороги из-за сильного ветра. Первой перестала работать верхняя очередь. Речь идет о самой высокой канатной дороге в России, которая тянется от станции «Мир» до станции «Гарабаши». Подъем осуществляется на высоту 3847 метров над уровнем моря.