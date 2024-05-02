Курганца задержали с крупной партией наркотиков в Тюмени | 360°

02 мая 2024, 13:10
Курганца задержали с крупной партией наркотиков в Тюмени
Сотрудники полиции Тюмени задержали жителя Кургана, перевозившего килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru.
По предварительным данным, молодой человек предположительно работал курьером для нелегального интернет-магазина. Во время обысков правоохранители обнаружили у него дома 39 свертков с запрещенными веществами.
Реклама
Отмечается, что против курганца возбудили уголовное дело, он находится под стражей.
Наркотики
Уголовное дело
Тюмень
Реклама
Реклама