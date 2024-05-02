Курганца задержали с крупной партией наркотиков в Тюмени | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 13:10 Курганца задержали с крупной партией наркотиков в Тюмени

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Сотрудники полиции Тюмени задержали жителя Кургана, перевозившего килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru.

По предварительным данным, молодой человек предположительно работал курьером для нелегального интернет-магазина. Во время обысков правоохранители обнаружили у него дома 39 свертков с запрещенными веществами.

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Отмечается, что против курганца возбудили уголовное дело, он находится под стражей.