Курганский депутат сознался в смертельном ДТП

На федеральной трассе Р-254 произошло смертельное ДТП. Депутат Курганской облдумы Владимир Алейников сознался в том, что сбил мотоциклиста. Его обращение опубликовала пресс-служба законодательного органа.

«При подъезде к городу Ишим мною совершено дорожно-транспортное происшествие. Не убедившись в совершении маневра, было допущено столкновение с мотоциклом», — сказал он.

После госпитализации мотоциклист умер. Алейников признал вину и пообещал взять на себя расходы по организации похорон.

Смертельная авария случилась 3 июня около 11 часов на 450-м километре трассы в Частоозерском округе, сообщил Ura.ru. Водитель УАЗ Patriot не пропустил попутно ехавшего мотоциклиста. Пресс-служба ГИБДД Курганской области показала видео с места ДТП.

Попавший под колеса иномарки байкер из Санкт-Петербурга выжил и дал показания. Водитель автомобиля Rolls-Royce не обратил на него внимания.