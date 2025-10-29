Курьера из Тюмени арестовали в ХМАО за обман пенсионеров

В Ханты-Мансийском автономном округе полиция задержала 19-летнего жителя Тюмени, подозреваемого в соучастии в афере против пенсионеров. Молодой человек работал курьером, получая за свои услуги по 35 тысяч рублей, написал Ura.ru .

По данным пресс-службы полиции Югры, сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сургуту и ОМВД России по Сургутскому району задержали подозреваемого.

Курьер находил «работу» в мессенджере, где его кураторы выдавали себя за представителей криптобиржи. Пенсионеры, передавая деньги курьеру, думали, что переводят свои сбережения на безопасный счет.

Установлена причастность подозреваемого к пяти эпизодам, общий ущерб от которых составил почти 2,5 миллиона рублей. Суд уже арестовал подозреваемого, сейчас ведется следствие.