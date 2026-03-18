Курьера аферистов задержали в Чехове после обмана подростка на 9 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска в Чехове задержали 23-летнего приезжего из Читы, которого подозревают в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«На мобильный телефон 17-летней местной жительницы поступил звонок от якобы сотрудника службы доставки, который попросил назвать код из поступившего СМС. Девушка выполнила просьбу, и разговор прервался», — рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

После этого с ней связался человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что она и ее родственники финансируют ВСУ.

Чтобы избежать уголовной ответственности, звонивший убедил подростка быстро передать все ценные вещи из дома для декларирования. Не найдя наличных денег, испуганная девушка собрала все ювелирные украшения своей матери и передала их прибывшему курьеру.

Общий ущерб составил девять миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские быстро установили личность подозреваемого и задержали его в Брянске. Тот пояснил, что ему позвонили неизвестные, выдававшие себя за сотрудников государственных органов. Они попросили его забрать посылку с ценностями из Брянска, которую отправил другой курьер.

Подозреваемый должен был сдать золото в ломбард, а деньги перевести на счета куратора. Пока мужчину отправили под домашний арест.

Ранее психолог Тимофей Нестик перечислил выдающие телефонных мошенников слова. В разговоре с потенциальными жертвами аферисты часто поминают «безопасный счет» и ФСБ. Если человека побуждают к каким-то немедленным действиям, это верный признак того, что надо положить трубку.