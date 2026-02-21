Психолог перечислил выдающие телефонных мошенников слова

Психолог Нестик: мошенника могут выдать слова «безопасный счет» и ФСБ

Мошенники в разговоре с потенциальными жертвами часто используют такие слова, как «безопасный счет» и ФСБ. Об этом РИА «Новости» в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России рассказал профессор РАН Тимофей Нестик.

Он уточнил, что для распознавания аферистов необходимо внимательно следить за своим состоянием.

«Если мы чувствуем тревогу, если нас побуждают к каким-то немедленным действиям, это верный признак того, что надо нажать на стоп», — добавил ученый.

Нестик рекомендовал в таких случая просто положить трубку и трезво оценить ситуацию.

Телефонные мошенники стали чаще использовать схему обмана с доставкой цветов. Преступники представляются курьерами или сотрудниками магазинов и просят назвать код из СМС. В результате аферисты получают доступ к банковскому приложению или личному кабинету на «Госуслугах».

Еще один популярный способ обмана — рассылка вредоносных поздравительных открыток.