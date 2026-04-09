Куренков заявил о тяжелых последствиях наводнения в Дагестане

Глава МЧС Куренков: Дагестан не сможет сам устранить последствия стихии

Последствия стихии, обрушевшейся на Дагестан, настолько велики, что республика не сможет самостоятельно ликвидировать их. Для помощи жителям в Махачкалу уже доставили бутилированную воду и технику. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии.

«Несомненно, масштабы стихии, а также собственные возможности региона не позволяют самостоятельно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации», — сказал министр.

Спецрейс ведомства 9 апреля доставил в Махачкалу свыше 20 тонн бутилированной воды. В ближайшее время ее передадут пострадавшим жителям.

«Кроме того, из резерва МЧС России выделены тепловые пушки, мотопомпы и бензопилы, которые будут задействованы в ходе аварийно-восстановительных работ», — сказал Куренков.

Он добавил, что технику и оборудование направили для дополнительной помощи населению и устранения последствий непогоды.

Глава МЧС России, руководитель комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане лично прибыл в Махачкалу для координации работ экстренных служб по устранению последствий наводнения. Вместе с ним в регион прилетели главы Минстроя и Минприроды Ирек Файзуллин и Александр Козлов.