Куренков заявил, что МЧС контролирует ситуацию в Туапсе

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство держит под контролем ситуацию в Краснодарском крае после чрезвычайного происшествия. Об этом написало РИА «Новости» .

«Контролируем ситуацию, я думаю, что в ближайшее время определенные результаты будут», — сказал он.

На совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах президент России Владимир Путин сообщил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил ему об отсутствии серьезных угроз в Туапсе. В тоже время он отметил, что недавние удары по энергетическим объектам в городе потенциально могли повлечь серьезные экологические последствия.

В Туапсе усилили группировку для тушения пожара. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в ликвидации возгорания участвуют 252 человека и 62 единицы пожарной техники.