Купавшегося в реке мальчика затянуло в шлюз водохранилища в Башкирии

Семилетний мальчик утонул в реке Белой в Башкирии. Ребенок купался в водоеме, и его затянуло под шлюзы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

В районе шлюза плавали четверо детей. Один из них слишком близко подплыл к сооружению, и его затянуло под воду. На место выехали спасатели, они продолжают поиски тела.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Челябинской области утонули отец с девятилетним сыном. Они катались на сапборде на озере Большой Теренкуль, но в какой-то момент упали с него. В МЧС предупредили, что для использования плавсредств в глубоких водоемах следует надевать спасательный жилет и отдыхать в местах, где работают спасатели.