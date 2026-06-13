В Венгрии 8 иностранцев погибли за 40 минут на трассе из-за дорожных работ

На скоростной трассе М1 на северо-западе Венгрии произошли две аварии, в которой погибли восемь иностранцев. Подробности сообщило издание Life .

Предположительно, причиной двух ДТП, произошедших с разницей в 40 минут, стали дорожные работы.

Первое ДТП произошло в 4:30 утра на 114-м километре трассы. Грузовик с турецкими номерами врезался в дорожную технику, после столкновения вспыхнул огонь. Водитель большегруза скончался на месте.

Ликвидация возгорания вызвала многокилометровые пробки, десятки машин остановились прямо на проезжей части. В 5:10 в километре от места первой аварии произошло второе ДТП. Микроавтобус с регистрацией в Молдавии на полной скорости врезался в остановившийся грузовик. В автобусе находилось девять человек, семеро из них скончались мгновенно — передняя часть микроавтобуса превратилась в груду искореженного металла. Двоих выживших доставили в больницу.

Погибшими могли оказаться граждане Молдавии, Румынии и Турции, полиция обнаружила их паспорта на месте аварии.

В начале июня ДТП с фурой унесло жизни трех человек в Пермском крае. Авария произошла на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь, фура вылетела на встречку и протаранила легковушку.