В Москве снова затопило улицы и торговый центр

В Москве из-за прошедшего ливня второй раз за два дня подтопило улицы; кроме того, от стихии пострадал торговый центр «Кунцево Плаза». Об этом сообщил Telegram-канал , посвященный столичным районам Кунцево и Крылатское.

На кадрах видно, что в торговом центре с крыши льет вода, свет мигает. При этом женщина и несколько детей продолжают как ни в чем не бывало сидеть на ресторанном дворике.

Столичный Дептранс объявил, что поезда временно прекратили движение между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» Филевской линии. Позже поезда начали ходить от «Кунцевской» до «Пионерской».

На Малой Филевской улице, по данным источника 360.ru в экстренных службах, утонули «Жигули». Их водитель, страдающий диабетом, вылез на крышу и попросил о помощи. В скором времени его удалось спасти.

По данным телеканала RT, на Кутузовском проспекте ливнем смыло часть газона. Куски покрытия оказались на проезжей части и затруднили движение.