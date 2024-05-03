Крыша жилого дома загорелась в Куркине | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 12:03 Крыша жилого дома загорелась в Куркине Источник 360.ru: в СЗАО Москвы загорелась кровля дома на площади 250 кв. м. РИА «Новости»

Читать 360 в

В Куркине на северо-западе Москвы произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Загорелся деревянный обрешетник кровли на площади 250 квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

Спасателей вызвали в 10:39 к дому по Куркинскому шоссе, 17 корпус 11. Из-под крыши трехэтажного жилого дома шел густой серый дым. К прибытию подразделений МЧС из здания самостоятельно эвакуировался один человек.

Реклама

Специалисты провели разведку и выяснили, что загорелся деревянный обрешетник кровли. Площадь возгорания достигла 250 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня. В течение часа пожар локализовали.

Утром 3 мая произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на Тучковской улице. Огонь перекинулся на кухню и прихожую, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Спасли шесть человек, в том числе троих детей.