Крыша торгового центра «Терабит» загорелась в Красногорске

Пожар разгорелся в торговом центре «Терабит» в Красногорске. Об этом сообщила администрация городского округа в соцсети «ВКонтакте». Видео с кадрами пожара с 360.ru поделились очевидцы.

Возгорание произошло на крыше здания торгового центра, расположенного на Красногорском бульваре. На место пожара направили девять автоцистерн и две автолестницы, уточнили в администрации.

В МЧС подтвердили факт возгорания. Информации о пострадавших пока не поступало.

«Да, поступила информация о возгорании по адресу Красногорский бульвар, дом № 4, строение № 1. Силы и средства прибыли проводят разведку», — отметили в ведомстве.

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