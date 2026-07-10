Крыша торгового центра «Терабит» загорелась в Красногорске
Пожар разгорелся в торговом центре «Терабит» в Красногорске. Об этом сообщила администрация городского округа в соцсети «ВКонтакте». Видео с кадрами пожара с 360.ru поделились очевидцы.
Возгорание произошло на крыше здания торгового центра, расположенного на Красногорском бульваре. На место пожара направили девять автоцистерн и две автолестницы, уточнили в администрации.
В МЧС подтвердили факт возгорания. Информации о пострадавших пока не поступало.
«Да, поступила информация о возгорании по адресу Красногорский бульвар, дом № 4, строение № 1. Силы и средства прибыли проводят разведку», — отметили в ведомстве.
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